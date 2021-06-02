Son dakika haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi
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Son dakika haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi

Son dakika haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: HATAY'da, zırhlı askeri araç ile otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Altan Türk (43) ve kızı Duru Türk (9) için Ekinci Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

HATAY'da, zırhlı askeri araç ile otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Altan Türk (43) ve kızı Duru Türk (9) için Ekinci Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Baba- kız, törenin ardından tohrağa verildi. 

Kaza, dün akşam saatlerinde Antakya- İskenderun karayolunda meydana geldi. Zırhlı askeri araç, iddiaya göre Hatay Havalimanı kavşağında Ahmet Tümkaya yönetimindeki 31 KS 318 plakalı otomobil ve Altan Türk yönetimindeki 31 AF 594 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığınına dönen sivil araçlar yol kenarına savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsünün kızı Duru Türk'ün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ise Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanedeki yaralılardan sürücü baba Altan Türk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralı askerin olmadığı öğrenildi.

YARALI İKİ KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYORKazada, Altan Türk yönetimindeki 31 AF 594 plakalı hafif ticari araçta bulunan eşi Bedia Erken Türk'ün ve 31 KS 318 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Tümkaya'nın Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. Öte yandan kazada, Ahmet Tümkaya yönetimindeki 31 KS 318 plakalı otomobil içinde bulunan ve yaralanan Mehmet Tümkaya, Saadet Tümkaya ve Asri Tümkaya'nın tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazada, hayatını kaybeden Altan Türk ve kızı Duru Türk için bugün Ekinci Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Türk ailesinin yakınları güçlükle ayakta dururken, gözyaşları sel oldu. Baba ve kızının cenazesi, kılınan namazından ardından toprağa verildi. 


Son dakika haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi
Son dakika haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi
Son dakika haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi
Son dakika haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi
Son dakika haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi
Son dakika haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi
Son dakika haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi
Son dakika haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi
Son dakika haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi
Son dakika haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi
Son dakika haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
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Son dakika haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi - Haberler
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