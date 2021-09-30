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Son dakika haberleri... Hatay'da polislerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Hatay'da polislerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde polis ekiplerinin bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde polis ekiplerinin bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı.

İlçede devriye görevi yapan trafik ekipleri boş arazide kanadından yaralı bir şahinin olduğunu fark etti.

Ekip tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimine götürülen şahin, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

AA / Burhan Ateş - Son Dakika Haberleri
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