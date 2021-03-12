Son dakika haberleri... Hastaneden itfaiyeye sevk edilen yaşlı kadının sıkıntısını Söke itfaiyesi çözdü

Son dakika haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde kolu kırılan yaşlı bir kadın Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada ameliyat edilip kolu alçıya alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kolu kırılan yaşlı bir kadın Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada ameliyat edilip kolu alçıya alındı. Bir süre sonra parmakları da şişen yaşlı kadının gençlik yıllarında taktığı yüzük parmağını sıkmaya başlayıp rahatsızlığı artınca yeniden hastaneye gitti. Doktorlar tarafından itfaiyeye sevk edilen yaşlı kadın, Söke İtfaiye Amirliği'nde gerçekleştirilen başarılı bir çalışma ile sıkıntısından kurtarıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Söke İtfaiye Amirliği ekipleri sadece yangın ve afetlerde değil, vatandaşın her türlü zor şartlarında yanında oluyor. Söke İtfaiye ekipleri bu kez yaşlı bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü çıkardı.

Kolundaki kırık nedeniyle eli alçıda olan yaşlı kadın ilk olarak soluğu hastanede aldı. Hastane yaşlı kadını kadını itfaiyeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri Söke İtfaiye Amirliği binasına gelen kadının sol el parmağına sıkışan yüzüğü titiz bir operasyonla keserek çıkardı. Büyük bir zorluktan kurtulan kadın rahat bir nefes aldı.

Söke İtfaiye Amiri Taner Günhan, "İtfaiyenin vatandaşın her zaman yardımına koşmaya hazır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı