Son dakika haberleri! Haliç Köprüsü çıkışındaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Haliç Köprüsü çıkışındaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Haliç Köprüsü çıkışındaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: 100 kara yolu Haliç Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Haliç Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kara yolun Eyüpsultan mevkisinde Topkapı istikametine giden otomobil aynı yönde seyir halindeki minibüse Haliç Köprüsü çıkışında arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan minibüsün sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Yola dökülen akaryakıtın üzeri belediye ekipleri tarafından herhangi bir kaza ihtimaline karşın kumla kapatıldı.

Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılana kadar trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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