Son dakika haberleri | HAKKARİ Kazada hayatını kaybeden ve evlilik hazırlığındaki Savaş ile Aysun toprağa verildi Son dakika haberlerine göre Kazada hayatını kaybeden ve evlilik hazırlığındaki Savaş ile Aysun toprağa verildiHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 gün önce pikniğe gitmek için İkiyaka Dağları'nda bulunan Cilo-Sat Göleri'ne giderken meydana gelen gelen trafik kazasında 4 arkadaşlarıyla birlikte hayatını kaybeden Savaş Bayram...

Kazada hayatını kaybeden ve evlilik hazırlığındaki Savaş ile Aysun toprağa verildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 gün önce pikniğe gitmek için İkiyaka Dağları'nda bulunan Cilo-Sat Göleri'ne giderken meydana gelen gelen trafik kazasında 4 arkadaşlarıyla birlikte hayatını kaybeden Savaş Bayram ve Aysun Er'in evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Bayram ve Er'in cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Yüksekova'da yaşayan ve Kurban Bayramı'nın son günü ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Cilo-Sat Dağları bölgesinde piknik yapmak isteyen Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Aysun Er (31) evlilik hazırlığı yaptığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezun Savaş Bayram ile arkadaşları Semra Varol, Çimen Özçük, Meryem Renda ve Evin Yazgan'ın içinde blundukları pikap, freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, Aysun Er, Savaş Bayram, Semra Varol, Çimen Özçük, Meryem Renda ve Evin Yazgan hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Nasıroğlu ise yaralandı. Yaralı Nasıroğlu'nun tedavisi sürerken, Milli Eğitim'de memur olarak görev yapan Semra Varol Orman mahallesinde, Çimen Özçük Akalın köyünde, Vergi Dairesi'nde memur olarak görev yapan Meryem Renda Adaklı, Milli Eğitim Personeli Evin Yazgan ise Onbaşılar köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezun Savaş Bayram ile evlilik hazırlıkları yaptığı Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Aysun Er'in cenazeleri ise Orman mahallesindeki mezarlıkta yan yana toprağa verildiler. İlçede büyük üzüntüye neden olan kaza ile ilgili konuşan Aysun Er ile Savaş Bayram'ın arkadaşları ve yakınları, Aysun'un çeyizini hazırladığını, Savaş ise yaşayacakları evi kiraladığını anlattı. Arkadaşları, evliliğin pandemi nedeniyle ertelendiğini, bayramdan sonra da yüzüklerin takılması için hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Savaş Bayram'ın kardeşi Fesih Bayram, '6 sene yurt dışında okudu. Denkliğini almayarak buraya geldi. Çalışmak için İstanbul'a gitti. Orda çalışmaya başladı. Evlilik için iki aya önce geldi. Savaş ile Aysun'un 8 yıllık bir beraberliği vardı. Bayramdan önce söz kestik. Bayramdan sonra da evlenecekti. Ev kiraladık. Bu dünyada beraber olmadılar inşallah diğer dünyada beraber olurlar. Her iki ailenin istediği üzerine de yan yana defnettik.?dedi.

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Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

Kaynak: DHA