Son dakika haberleri... Hakkari'de şehit olan emniyet müdür yardımcısının cenazesi İstanbul'a getirildi
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Son dakika haberleri... Hakkari'de şehit olan emniyet müdür yardımcısının cenazesi İstanbul'a getirildi

Son dakika haberleri... Hakkari'de şehit olan emniyet müdür yardımcısının cenazesi İstanbul'a getirildi
Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Hakkari'de polisevinde yemek yediği sırada bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in naaşı İstanbul'a getirildi.

Hakkari'de polisevinde yemek yediği sırada bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in naaşı İstanbul'a getirildi.

Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Nasuh Çulcu tarafından silahla 3 el ateş edilerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in naaşının bulunduğu uçak, Atatürk Havalimanı'na geldi.

Cevher'in Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omzunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cenaze Nakil Aracına taşındı.

Polislerin oluşturduğu konvoyla Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığına götürülen Cevher'in cenazesinin, öğle vakti Fatih Camisinde kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitliğinde defnedileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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