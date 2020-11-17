Son dakika haberleri... Hakkari'de şehit asker için uğurlama töreni
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Son dakika haberleri... Hakkari'de şehit asker için uğurlama töreni

17.11.2020 09:02 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:05
Son dakika haberleri... Hakkari'de şehit asker için uğurlama töreni

Son dakika haberi... HAKKARİ (İHA) – Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda teröristlerce gerçekleştirilen sızma girişimi sırasında şehit düşen asker için uğurlama töreni düzenlendi.

HAKKARİ (İHA) – Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda teröristlerce gerçekleştirilen sızma girişimi sırasında şehit düşen asker için uğurlama töreni düzenlendi.

Şehit İstikam Uzman Çavuş Ahmet Tunç Operasyonu kapsamında Kulika Dağı bin 990 rakımlı tepe bölgesinde (Irak kuzeyi) dün saat 09.38'de bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi sırasında taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit düşmüştü. Şehit asker için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, CHP İl Başkanı Nazım Demir'in katıldığı tören, şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından şehidin naaşı memleketi Osmaniye'ye uğurlandı. - HAKKARİ

Son dakika haberleri... Hakkari'de şehit asker için uğurlama töreni
Son dakika haberleri... Hakkari'de şehit asker için uğurlama töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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