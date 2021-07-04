Son dakika haberleri... Haiti'de uçak kazası: 6 ölü
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Son dakika haberleri... Haiti'de uçak kazası: 6 ölü

Son dakika haberleri... Haiti'de uçak kazası: 6 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Haiti'de meydana gelen uçak kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Haiti'de meydana gelen uçak kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Haiti'de başkent Port-au-Prince'ın güneybatısında 6 kişiyi taşıyan özel bir uçağın düştüğü belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Port-au-Prince'taki havalimanından Jacmel kentine gitmek için havalanan uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü ve uçaktaki tüm yolcuların hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kazanın nedeninin henüz bilinmediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - PORT AU PRINCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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