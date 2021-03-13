Son dakika haberleri: Güvenpark terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
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Son dakika haberleri: Güvenpark terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

13.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:52
Son dakika haberleri: Güvenpark terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kızılay Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden 36 vatandaş düzenlenen törenle anıldı.

Kızılay Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden 36 vatandaş düzenlenen törenle anıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, patlamada yaşamını kaybedenlerin anısına 36 çam fidanı gönderdi. Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Güvenpark'ta hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 36 canımızı yitireli tam 5 yıl oldu. Acımız dün gibi taze. Unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Kızılay Güvenpark'ta terör örgütü PKK'nın 13 Mart 2016 tarihinde düzenlediği bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 36 vatandaş, patlamanın meydana geldiği noktada gözyaşları ile anıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş patlamada yaşamını yitirenlerin anısına 36 tane çam fidanı gönderdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Başkan Yavaş'ın gönderdiği çam fidanlarını acılı ailelere teslim ederek baş sağlığı dileklerini iletti.

Güvenpark otobüs duraklarında düzenlenen törene katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu masum vatandaşları hedef alan hain terör saldırısını kınayarak, "Çok büyük bir acı. Hain terör saldırının 5. yılında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bugünün anısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, şehitlerimizin ailelerine adlarına dikilecek birer çam fidanı gönderdi" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika haberleri: Güvenpark terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
Son dakika haberleri: Güvenpark terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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