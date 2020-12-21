Son dakika haber... Gürcistan Başbakanı Gakharia: "Abhazya ve Güney Osetya'daki işgal ülkemizin ana sorunu"
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Son dakika haber... Gürcistan Başbakanı Gakharia: "Abhazya ve Güney Osetya'daki işgal ülkemizin ana sorunu"

21.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:09

Son dakika haberler: Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinin işgal altında olduğunu belirterek, "Bunun (işgalin), ülkemizin ana sorunu olduğunu anlamalıyız." dedi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinin işgal altında olduğunu belirterek, "Bunun (işgalin), ülkemizin ana sorunu olduğunu anlamalıyız." dedi.

Gakharia, video konferans yöntemiyle düzenlenen 2020 Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'nın işgal altında olduğunu söyledi.

Gakharia, "Bunun (işgalin), ülkemizin ana sorunu olduğunu anlamalıyız." dedi.

Ülkenin toprak bütünlüğü konusunun en yüksek dereceli öncelik olması gerektiğini vurgulayan Gakharia, "Hiç kimsenin Gürcistan'ın bir numaralı sorunu olan işgal ve toprak bütünlüğü sorununu unutmasına müsaade etmemeliyiz. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız." diye konuştu.

Son dakika haber... Gürcistan Başbakanı Gakharia: 'Abhazya ve Güney Osetya'daki işgal ülkemizin ana sorunu'
Son dakika haber... Gürcistan Başbakanı Gakharia: 'Abhazya ve Güney Osetya'daki işgal ülkemizin ana sorunu'
Son dakika haber... Gürcistan Başbakanı Gakharia: 'Abhazya ve Güney Osetya'daki işgal ülkemizin ana sorunu'
Son dakika haber... Gürcistan Başbakanı Gakharia: 'Abhazya ve Güney Osetya'daki işgal ülkemizin ana sorunu'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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