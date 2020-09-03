Son dakika haberleri | Güney Kore'yi Maysak Tayfunu vurdu: 1 ölü
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Son dakika haberleri | Güney Kore'yi Maysak Tayfunu vurdu: 1 ölü

Son dakika haberlerine göre İlk olarak Japonya'da etkili olan Maysak Tayfunu'nun Güney Kore'yi vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 120 bin hane de elektriksiz kaldı.

Son dakika haberleri | Güney Kore'yi Maysak Tayfunu vurdu: 1 ölü
03.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:41

İlk olarak Japonya'da etkili olan Maysak Tayfunu'nun Güney Kore'yi vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 120 bin hane de elektriksiz kaldı.

İlk önce Japonya'da etkisini gösteren Maysak Tayfunu, Kore yarımadasına ulaştı. Bu yıl yarımadayı vuran dördüncü tayfun olan Maysak Tayfunu, Güney Kore'nin ikinci büyük kenti Busan'da 1 kişinin ölümüne yol açtı. Hayatını kaybeden kişinin kentte hızı saatte 170 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarlar nedeniyle pencere camının kırılması sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı. Tayfun nedeniyle 120 bin hane de elektriksiz kaldı. Ulsan kentinde şiddetli rüzgarlar ağaçları devirdi. Samcheok kentinde de bir okulun bahçesi sular altında kaldı.

Güney Kore'nin tatil bölgesi Jeju'nun bazı kesimlerinde de Salı gününden bu yana şiddetli yağışlar etkili oldu.

Öte yandan, Japonya'nın güneyinde olan Haishen Tayfunu'nun Pazar veya Pazartesi günü Kore kıyılarını vurmasının beklendiği ifade edildi. - SEUL

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Kaynak: İHA

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