Son dakika haberleri! Gümüşhane'deki baraka yangınından sokak köpeği yaralı kurtarıldı
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Son dakika haberleri! Gümüşhane'deki baraka yangınından sokak köpeği yaralı kurtarıldı

18.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:16
Son dakika haberleri! Gümüşhane'deki baraka yangınından sokak köpeği yaralı kurtarıldı

Son dakika gündem haberi: Gümüşhane'de bir sokak köpeği barakada çıkan yangından son anda yaralı kurtarıldı.

Gümüşhane'de bir sokak köpeği barakada çıkan yangından son anda yaralı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İnönü Mahallesi'ndeki 15 Şubat Caddesi'nde, atıl durumdaki bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Barakanın yanındaki binada yaşayan ve yangını fark eden Büşra Ergin, durumu babası Bülent Ergün'e bildirdi.

Alevlerin sardığı barakaya gelen Ergin, köpek sesi duyması üzerine içeri girdi. Ergin, bağlı vaziyetteki köpeği çözerek barakadan dışarı çıkarmayı başardı.

Çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan köpek, Gümüşhane Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Yangın, Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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