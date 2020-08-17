Son dakika haberleri | Güllübahçe Antik Kenti'nde yangın
Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Güllübahçe'de bulunan Priene Antik Kenti'nde yangın çıktı.
17.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:22
Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Güllübahçe'de bulunan Priene Antik Kenti'nde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Priene geçtiğimiz yıl UNESCO geçici listesine girmişti. - AYDIN
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Kaynak: İHA