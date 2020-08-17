Son dakika haberleri | Güllübahçe Antik Kenti'nde yangın Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Güllübahçe'de bulunan Priene Antik Kenti'nde yangın çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Güllübahçe'de bulunan Priene Antik Kenti'nde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Priene geçtiğimiz yıl UNESCO geçici listesine girmişti. - AYDIN

Kaynak: İHA