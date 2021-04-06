Son dakika haberleri... Gözaltına alınırken 'sen kimsin ulan' diyerek polise böyle tekme attı
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Son dakika haberleri... Gözaltına alınırken 'sen kimsin ulan' diyerek polise böyle tekme attı

İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Gözaltına alınırken 'sen kimsin ulan' diyerek polise böyle tekme attı Tekme sonrası polis memuru acı içerisinde kıvrandı Şüphelinin gözaltına alınma ve tekme anı İranlı turistin cep telefonu kamerasına yansıdı Antalya'da gözaltına alınacağı sırada ekip otosuna binmek istemeyen şüpheli, 'sen...

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Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı

Gözaltına alınırken 'sen kimsin ulan' diyerek polise böyle tekme attı

Tekme sonrası polis memuru acı içerisinde kıvrandı

Şüphelinin gözaltına alınma ve tekme anı İranlı turistin cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da gözaltına alınacağı sırada ekip otosuna binmek istemeyen şüpheli, 'sen kimsin ulan' diyerek polis memurunun bacak arasına tekme attı. O anlar İranlı bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Konyaaltı İlçesine bağlı Altınkum Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Kavga ihbarı alan polis, cadde üzerinde C. D. isimli şahsın çevreyi rahatsız ettiğine yönelik bilgi alınca polis merkezine götürmek istedi. Alkollü olduğu belirtilen şahsın taşkınlık çıkarması üzerine polis, şahsı kelepçeleyerek zapt etmeye çalıştı. Polis ekiplerine direnen C. D., uzun süre ekip otosuna binmek istemedi. Bu sırada olay yerinde olan C. D.'nin annesi G. D. de, polislere engel olmaya çalıştı. Ekiplere zorluk çıkarmaya devam eden C. D. ise tam ekip otosuna alınacağı sırada 'sen kimsin ulan' diyerek bir polis memurunun bacak arasına tekme attı. Tekme sonrası polis memuru acı içerisinde kıvrandı. Şahıs ardından biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberleri... Gözaltına alınırken 'sen kimsin ulan' diyerek polise böyle tekme attı
Son dakika haberleri... Gözaltına alınırken 'sen kimsin ulan' diyerek polise böyle tekme attı
Son dakika haberleri... Gözaltına alınırken 'sen kimsin ulan' diyerek polise böyle tekme attı
Son dakika haberleri... Gözaltına alınırken 'sen kimsin ulan' diyerek polise böyle tekme attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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