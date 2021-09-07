Son dakika haberleri! GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü, diğeri zincirleme kazaya neden oldu (2)Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonun fırlayan tekeri yol kenarında bekleyen Cezayir asıllı Lamia Abed'e çarparak yaşamını yitirdi.

Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü, diğeri zincirleme kazaya neden oldu (2)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonun fırlayan tekeri yol kenarında bekleyen Cezayir asıllı Lamia Abed'e çarparak yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin kamyon şoförü İbrahim T. ile Gazipaşa'da lastiğin değiştirildiği iş yeri sahibi F.H. gözaltına alındı. F.H., ilk ifadesinde lastiği kendisinin takmadığını, personelinin bu işlemi yaptığını belirtmesi üzerine çalışanlar N.B. ve Y.Ö. de gözaltına alındı. Manavgat'a getirilen şüpheliler, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve daha sonra 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerin avukatı gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Son dakika haberleri! GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri! GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri! GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri! GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Boşandığı eşini boğazını keserek öldüren katil, Google'da öldürmek hakkındaki ayetleri aramış
Boşandığı eşini boğazını keserek öldüren katil, Google'da öldürmek hakkındaki ayetleri aramış
Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haber... Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü, diğeri zincirleme kazaya neden oldu
Son dakika haber... Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü, diğeri zincirleme kazaya neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Derya Baykal Şeyma Subaşı Ferhan Şensoy
Spor Ali Öztürk Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 21:07:35. #1.14#

title