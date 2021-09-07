Son dakika haberleri! GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Son dakika habere göre Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü, diğeri zincirleme kazaya neden oldu (2)Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonun fırlayan tekeri yol kenarında bekleyen Cezayir asıllı Lamia Abed'e çarparak yaşamını yitirdi.

Kamyonun fırlayan tekerlerinden biri Lamia'yı öldürdü, diğeri zincirleme kazaya neden oldu (2)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonun fırlayan tekeri yol kenarında bekleyen Cezayir asıllı Lamia Abed'e çarparak yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin kamyon şoförü İbrahim T. ile Gazipaşa'da lastiğin değiştirildiği iş yeri sahibi F.H. gözaltına alındı. F.H., ilk ifadesinde lastiği kendisinin takmadığını, personelinin bu işlemi yaptığını belirtmesi üzerine çalışanlar N.B. ve Y.Ö. de gözaltına alındı. Manavgat'a getirilen şüpheliler, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve daha sonra 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerin avukatı gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı