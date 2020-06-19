Son dakika haberleri: Görenler şok oldu...Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
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Son dakika haberleri: Görenler şok oldu...Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi

Son dakika genel haberi... Görenler şok oldu.

19.06.2020 21:36 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:18

Görenler şok oldu...Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi

BURSA - İznik Gölü'nde balıkçıların ağına 2 metre boyunca yayın balığı takıldı. 115 kiloluk dev yayın balığı 10 kişi tarafından karaya çıkarıldı.

40 yıllık balıkçı Ali Eken tarafından yakalanan dev yayın balığı tezgahta yerini aldı. Görenler ise telefonlara sarılıp balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıkçı Ali Eken, "İznik gölünde ilk kez ben böyle bolluk görüyorum. Şoktayım" dedi.

Son dakika haberleri: Görenler şok oldu...Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi

Kaynak: İHA

Manşet

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