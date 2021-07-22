Evinin balkonunda oturduğu sırada yaşanan kazayı spiker gibi anlatmaya çalıştı
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Evinin balkonunda oturduğu sırada yaşanan kazayı spiker gibi anlatmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Bu sırada evinin balkonundan gördüğü kazayı spiker gibi anlatmaya çalışan genç dikkat çekti. Kazadan çok, gencin spikerlik denemeleri ilgi gördü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki evinin balkonunda oturan bir genç, kazaya şahit oldu. Bu sırada balkondan kazayı spiker gibi anlatmaya çalışan gencin çabası ilgi gördü.

HAFİF HASAR MEYDANA GELDİ

Karaağaç Bulvarı Ünal Ozan Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil ve motosiklette hafif maddi hasar meydana geldi. Kazayı evinin balkonundan gören bir vatandaş, o anları kayıt altına alarak olan biteni adeta bir spiker gibi anlattı.

"MOTORLU İLE ARAÇ ÇARPIŞTI, KAMUOYUN DUYURULUR"

Vatandaş kaydettiği görüntüde, "Yer Karaağaç, cadde Ünal Ozan Caddesi üzerinde motorlu ile araba çarpıştı, kamuoyuna duyurulur. Olay yerinden geçen halk büyük bir merakla olayı izlemektedir. Bu kazayı ufak sıyrıklar ile atlatan motosiklet sürücüsü, polis ekipleri ile görüşüyor" ifadelerine yer verdi.

Evinin balkonunda oturduğu sırada yaşanan kazayı spiker gibi anlatmaya çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer

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