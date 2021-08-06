Son dakika haberleri: GMİS, Bakan Yardımcısı Kalaycı'yı ziyaret etti
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Son dakika haberleri: GMİS, Bakan Yardımcısı Kalaycı'yı ziyaret etti

Son dakika haberleri: GMİS, Bakan Yardımcısı Kalaycı'yı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy ile Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy ile Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 29'uncu Dönem, Maden Tetkik Arama (MTA) Kurumu 19'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmeleri ile kurumlara özgü sorunların çözümü hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile MTA Şube Yöneticileri, TTK'da ve MTA'da yaşanan sorunları detaylı olarak Bakan Yardımcısı Kalaycı'ya ilettiler ve çözümü konusunda destek istediler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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