Son dakika haberleri: GMİS, Bakan Yardımcısı Kalaycı'yı ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy ile Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr.