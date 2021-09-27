Son dakika haberleri... Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü - Haberler
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Son dakika haberleri... Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Alexandros Gasteratos - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: - Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü Yunanistan'ın Girit Adası'nda meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde bir kilisenin kubbesinin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

- Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü

ATİNA - Yunanistan'ın Girit Adası'nda meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde bir kilisenin kubbesinin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Yunanistan'ın Girit Adası, 5.8 büyüklüğündeki depremde sarsıldı. Yerel saatle 09.17'de meydana gelen depremde bir kilisenin kubbesinin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Çok sayıda binada hasarın meydana geldiği depremin merkez üssünün Kandiye kentinin 21 kilometre güneydoğusu olduğu bildirildi. Yerin 2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem adanın genelinde hissedildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Christos Stilianidis, Yardımcısı Evangelos Tournas ile Girit Adası'nı ziyaret edecek.

Son dakika haberleri... Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü

Son dakika haberleri... Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü

Son dakika haberleri... Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika haberleri... Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı / Alexandros Gasteratos - Son Dakika Haberleri
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem
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