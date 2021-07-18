Gözü dönen kayınpeder, gelinini öldürüp intihar etti
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Gözü dönen kayınpeder, gelinini öldürüp intihar etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 42 yaşındaki Aytekin Elmacı tartıştığı gelini Gülcan Elmacı'yı av tüfeğiyle vurup intihar etti. Kayınpeder olay yerinde, gelini ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci olay saat 13.30 sıralarında, Cin Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Aytekin Elmacı ile daha önce kavga ettiği ve yaklaşık 1 ay önce barıştığı gelini Gülcan Elmacı (20) tartıştı.

GELİNİNE İKİ EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından Aytekin Elmacı, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle gelinine 2 el ateş etti. Karın ve bacağından yaralanan Gülcan Elmacı, kanlar içinde yere yığıldı. Aytekin Elmacı, bu kez silahın namlusunu kendi alnına dayayıp, tetiği çekti.

Gözü dönen kayınpeder, gelinini öldürüp intihar etti

MAHALLELİ SİLAH SESİNE KOŞTU

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aytekin Elmacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Gülcan Elmacı ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürmek için ambulans alındı.

Gözü dönen kayınpeder, gelinini öldürüp intihar etti

SAĞLIK EKİBİNE SALDIRDILAR

Olayı haber alıp gelen Elmacı ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi, sağlık ekibine saldırdı. Ambulansın camını kıran grup, 1 sağlık çalışanını da darbetti.

GELİN DE KURTARILAMADI

Tedavisi için Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülcan Elmacı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından kayınpeder ile gelinin cenazeleri, Kırkağaç Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Gözü dönen kayınpeder, gelinini öldürüp intihar etti

EŞİ CEZAEVİNDEYMİŞ

Gülcan Elmacı'nın 1 çocuk annesi olduğu, eşi Bahattin Elmacı'nın da yaralama suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.

Gözü dönen kayınpeder, gelinini öldürüp intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

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Haber Yorumları (1)
THEO: Ne kadar cahil insanlar ne karışırsın gelinine oglunla mı evlendi seninle mi,birde kendini gebertmiş bu iyi olmuş ama şüpheler yazdıklarımı gösteriyor
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