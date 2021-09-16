Psikolojik sorunları olan adam, annesini başına keserle vurarak öldürdü - Haberler
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Psikolojik sorunları olan adam, annesini başına keserle vurarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Psikolojik sorunları olan adam, annesini başına keserle vurarak öldürdü

Çanakkale'de 66 yaşındaki bir kadın, iki katlı evin üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu tarafından başına keserle vurularak öldürüldü.

Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme sokakta Recep Güler (68), telefonla aradığı eşinin cevap vermemesi üzerine şüphelenerek polisten yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine eve gitti. Kapının açık olması üzerine eve giren polis ve sağlık ekibi, Nermin Güler'i yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

Psikolojik sorunları olan adam, annesini başına keserle vurarak öldürdü

ÜST KATTA OTURAN OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırmada Nermin Güler'in, iki katlı evin üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Kamil Güler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına aldı.

Psikolojik sorunları olan adam, annesini başına keserle vurarak öldürdü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Nermin Güler'in cenazesi, Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nermin Güler'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri
Çanakkale'de bir kişi annesini öldürdü

Çanakkale'de bir kişi annesini öldürdü

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