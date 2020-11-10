Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda kaçan şüpheli drone yardımıyla yakalandı

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko Şahin-27" operasyonunda kaçan bir şüpheli drone yardımıyla yakalandı.

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko Şahin-27" operasyonunda kaçan bir şüpheli drone yardımıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünden 863 polisin katılımıyla 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mahallelerin giriş ve çıkışlarının tutulduğu operasyonda, kapıları açılmayan bazı evlere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Hacıbaba Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyon sırasında evinin terasından aşağı inerek kaçmaya çalışan şüpheli, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince kullanılan drone ile görüntülendi.

Operasyonda drone ile takip edilen şüpheli, sokağa indiği anda ekiplerce gözaltına alındı.

Vali Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Zeybek de operasyonun düzenlendiği mahallelerde incelemelerde bulundu, esnaf ve kent sakinleriyle sohbet etti.

Vali Gül incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'te zaman zaman 2 bine yakın personelle narkotik başta olmak üzere asayiş uygulamaları yaptıklarını söyledi.

"Soylu'nun özel talimatıyla yapılıyor"

Daha önce bu yönde 19 uygulama yaptıklarını aktaran Gül, bugün bu operasyonların 20'ncisinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gül, kimi zaman vatandaşların ilettiği ya da kendi tespit ettikleri durumlarda şok uygulamalarla yerinde tespit yaptıklarını dile getirerek, suçu önlemeye çalıştıklarını anlattı.

Emniyet Müdürü, ilgili müdür yardımcıları, şube müdürleri ve bu çalışmalarda görev alan emniyetin her kademesindeki personele teşekkür eden Gül, Gaziantep'in daha yaşanabilir hale gelmesi, asayişin, huzurun daha da artması için vatandaşlara büyük görev düştüğünü belirtti.

Vatandaşlardan gördükleri olumsuzlukları polise ve jandarmaya bildirmelerini isteyen Gül, her olumsuzluğun mutlaka takip edildiğinin, gereğinin yapıldığının bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Gül, "Şimdiye kadar böyleydi, bundan sonra da aynı kararlıkla devam edeceğiz. Bu, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun özel talimatıyla yapılıyor. İnşallah bundan sonra da artarak devam edecek." dedi.

İncelemeleri sırasında Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Zeybek'e Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Bülent Polat ve Asayiş Şube Müdürü Tuncay Dölkeleş de eşlik etti.

Helikopter ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş