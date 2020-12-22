Son dakika haberleri! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

22.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:01
Son dakika haberleri! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haber: GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 6 kişi gözaltına aldı.

GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 6 kişi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Aktoprak Mahallesi'nde bulunan ve bilgisayar tamiri yapılan iş yerinde uyuşturucu satıldığına yönelik ihbarla harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin, uyuşturucu paketleme malzemeleri, tabanca, pala ve uyuşturucu madde karşılığında çalınan elektronik malzemeler ele geçirdi. Uyuşturucu ve diğer malzemelere el koyan ekipler, iş yerinde bulunan ve kimliği açıklanmayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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