Son dakika haberleri... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 268 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 268 kişiye para cezası kesildi

23.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:11
Son dakika haberleri... Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 268 kişiye para cezası kesildi

Son dakika haberleri... Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 268 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 268 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 97, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 171 kişiye para cezası kesildi.

Denetlenen 1587 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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