Kontrolden çıkan araç zeytinliğe girdi: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kontrolden çıkan araç zeytinliğe girdi: 1 ölü

07.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:22

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Osman Osanmaz idaresindeki 06 BJ 0536 plakalı kamyonet, Kocatepe Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeyken yol kenarındaki ağaçlara çarparak zeytin bahçesine girdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Osman Osanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Osanmaz'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kontrolden çıkan araç zeytinliğe girdi: 1 ölü
Kontrolden çıkan araç zeytinliğe girdi: 1 ölü
Kontrolden çıkan araç zeytinliğe girdi: 1 ölü
Kontrolden çıkan araç zeytinliğe girdi: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Özgü Namal Mahsun Kırmızıgül
Spor Tisserand Arda Turan Gökhan Gönül Roland Garros Fırat Aydınus
Daha Fazla Ateş Silah Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan araç zeytinliğe girdi: 1 ölü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 14:22:15. #1.14#
title