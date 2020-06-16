Son dakika haberleri | Gaziantep'te, kameradan belirlenen 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te, kameradan belirlenen 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, motosikletle kapkaç olayına karışan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek, yakalanan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberleri | Gaziantep'te, kameradan belirlenen 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı
16.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:26

GAZİANTEP'te, motosikletle kapkaç olayına karışan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek, yakalanan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Düztepe Mahallesi'nde motosikletli 2 kişi, 11 Haziran'da, yolda yürüyen kişinin çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak, kaçtı. Kapkaç mağdurunun ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası polis ekipleri, motosikletli kapkaççıların kimliğini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, kimliği açıklanmayan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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