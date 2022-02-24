Son dakika haberleri: Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan'ı (60) öldüren Ramazan Özkan (21) ve olayla bağlantısı olan Burhan Polat tutuklanırken, biri kadın 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan aralarında 1 avukatın da bulunduğu bazı kişilerin ise sorguları devam ediyor.

Olay, geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Özkan ofisine gittiği Güngör Arslan'ı tabanca ile peş peşe ateş ederek vurdu. Arslan, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Özkan, yakalanıp gözaltına alındı.