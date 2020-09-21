Son dakika haberleri! Freni boşalan kamyon çocuk parkına daldı, çocuklar son anda kurtuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Freni boşalan kamyon çocuk parkına daldı, çocuklar son anda kurtuldu

Son dakika gündem haberine göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, freni boşalan kamyon yaklaşık 150 metre geri kaydıktan sonra çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Son dakika haberleri! Freni boşalan kamyon çocuk parkına daldı, çocuklar son anda kurtuldu
21.09.2020 19:49 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:55
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, freni boşalan kamyon yaklaşık 150 metre geri kaydıktan sonra çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Parkta oyun oynayan çocuklar kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, saat 18.20 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Okyay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Birol Zaman'a ait park halindeki 45 TF 889 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle  frenleri boşaldı. Geriye doğru kaymaya başlayan kamyon yaklaşık 150 metre gittikten sonra çocuk parkına daldı. O sırada parkta oyun oynayan çocuklar, beton elektrik direğine çarparak duran kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Parkta oyun oynayan çocuklardan birinin bisikleti ise devrilen elektrik direğinin altında kalarak kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, kamyonda ve çocuk parkında maddi hasar meydana geldi.


- Turgutlu

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Bülent Ersoy Meryem Uzerli Farah Zeynep Abdullah
Spor Tisserand Okan Buruk Sergen Yalçın Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Freni boşalan kamyon çocuk parkına daldı, çocuklar son anda kurtuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 19:58:19. #1.15#
title