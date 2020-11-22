Son dakika haberleri: "For Children Smile"den Suriyeli çocuklara yardım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: "For Children Smile"den Suriyeli çocuklara yardım

22.11.2020 16:12 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:17

Son dakika haberler: BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- "For Children Smile" Uluslararası Çocuk Derneği (Çocuklar İçin Gülümse), iç savaşın sürdüğü Suriye'nin İdlib ilindeki çocuklara Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle yardım ulaştırdı.

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- "For Children Smile" Uluslararası Çocuk Derneği (Çocuklar İçin Gülümse), iç savaşın sürdüğü Suriye'nin İdlib ilindeki çocuklara Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle yardım ulaştırdı. Dünyanın farklı coğrafyalarından İdlib'e gelen gönüllüler, iç savaş mağduru çocuklara, kırtasiye setleri, kaban, bot, gıda yardımı, balon, şeker gibi çeşitli malzemeleri teslim etti. For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneğinin Başkanı Emine Taş, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, savaş ortamında büyüyen çocukların da tüm dünya çocukları gibi aynı haklara sahip olduğuna inandıkları için İdlib'e geldiklerini söyledi. Taş, "Çocuklarımıza okul çantalarımızı, kabanlarımızı, botlarımızı dağıttık. Biz, 'Bütün çocuklar aynı dilde gülüyor' diyoruz. Bu yüzden bunu çok önemsiyoruz." dedi. Kendilerini "yeryüzü anneleri" olarak adlandırdıklarını belirten Taş, "Farklı kültürlerdeki annelerle beraber bugün buradayız. Bütün çocuklar aynı şartlarda eğitim görmeli ve aynı haklara sahip olmalı." şeklinde konuştu. Derneğin Türkiye temsilcisi, yönetmen ve aktivist Tülay Gökçimen de "Hem Suriyeli çocukların sesini dünyaya duyurmak hem de bazı eksiklerini tamamlamak için (İdlib'e) geldik." ifadesini kullandı. Okullarda çanta ve beslenme malzemesi gibi çeşitli şeyler dağıttıklarını dile getiren Gökçimen, "Mülteci olsun olmasın savaş, çatışma, işgal ve afet bölgelerinde yaşayan çocuklar maalesef yaşıtları gibi büyüyemiyor. Onların en temel hakları ellerinden alınıyor. Biz de bunun için bir şeyler yapmak istiyoruz. Mücadele etmek istiyoruz. Sesimizi dünyaya duyurmak istiyoruz." şeklinde konuştu. Bölgedeki çocukların da hakları olduğunu anımsatan Gökçimen "Bu çocukların büyüme, gelişme, oyun oynama, güvende yaşama hakları var. İnşallah en kısa zamanda sahip olurlar." dedi. - İdlib'deki durum Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Son dakika haberleri: 'For Children Smile'den Suriyeli çocuklara yardım
Son dakika haberleri: 'For Children Smile'den Suriyeli çocuklara yardım
Son dakika haberleri: 'For Children Smile'den Suriyeli çocuklara yardım
Son dakika haberleri: 'For Children Smile'den Suriyeli çocuklara yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Gurbetçi hayırseverlerden ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
Son dakika haberleri: Gurbetçi hayırseverlerden ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
Son dakika haberi: Genel Başkan Er'den şehit ve gazi çocuklarına yardım eli
Son dakika haberi: Genel Başkan Er'den şehit ve gazi çocuklarına yardım eli
Suriyeli Selam ve kardeşi, İzmirli afetzedelere yardım eli uzattı
Suriyeli Selam ve kardeşi, İzmirli afetzedelere yardım eli uzattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı
Magazin Kutsi Berkun Oya Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Sergio Perez Lance Stroll Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kamu Rusya Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: "For Children Smile"den Suriyeli çocuklara yardım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 16:18:03. #1.14#
title