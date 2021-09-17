Halı saha maçında bir anda yere yığılan fizyoterapist, hayatını kaybetti! Arkadaşları şaka yapıyor zannetmiş - Haberler
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Halı saha maçında bir anda yere yığılan fizyoterapist, hayatını kaybetti! Arkadaşları şaka yapıyor zannetmiş

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Halı saha maçında bir anda yere yığılan fizyoterapist, hayatını kaybetti! Arkadaşları şaka yapıyor zannetmiş

Fatih'te 41 yaşındaki Fizyoterapist Koray Çınar, halı saha maçı sırasında bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan bir kız çocuğu babası Çınar'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Koray Çınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çınar'ın arkadaşı, o anları "Şaka yapıyor zannettik çünkü biz de yorulunca falan kendimizi yere atıyoruz." sözleriyle anlattı.

Arkadaşlarıyla futbol maçı için çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Şehremini Anadolu Lisesi'ne ait halı sahaya giden 41 yaşındaki bir çocuk babası Koray Çınar, maç sırasında bir anda yere yığılarak fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Arkadaşları bir süre bekledikten sonra kendi imkanlarıyla Çınar'ı hastaneye kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. 4 yaşında bir kız çocuğu olan Çınar için dün öğle namazının ardından Bahçelievler Şirinevler Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Törenin ardından cenaze gözyaşları içinde Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

"ŞAKA YAPIYOR ZANNETTİK"

Maçtaki arkadaşlarından biri olan Hüseyin Kaçmaz, "Dün halı sahada maç yapıyorduk. Yarım saat 40 dakika sonra yığıldı, kaldı, yere. Şaka yapıyor zannettik çünkü biz de yorulunca falan kendimizi yere atıyoruz. Şaka değildi, biraz orada müdahale ettik, arkadaşlarımız sağlıkçı zaten. Ambulans arandı ama ambulans gelmedi. Yakın olduğumuz için kendimiz götürdük hastaneye. Biz 10-15 dakika falan ambulans bekledik, gelmedi. Orada gerekli şeyleri yaptılar ama olmadı. Çevremizde 3-4 hastane vardı. Ambulans yeri bilmiyoruz, bulamıyoruz demiş. Şehremini Lisesi'ni bilmeyen yoktur" dedi.

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Haber: Halı saha maçında bir anda yere yığılan fizyoterapist, hayatını kaybetti! Arkadaşları şaka yapıyor zannetmiş - Haberler
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