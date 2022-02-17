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Son dakika haber | Fırında çıkan yangın, hasara neden oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... ADANA'da unlu mamüller üreten bir fırında, odunların tutuşması sonucu çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da unlu mamüller üreten bir fırında, odunların tutuşması sonucu çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde unlu mamuller üreten bir fırında çıktı. Fırından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, iş yerinin kepengini açarak, yangına müdahale etti. İtfaiye erleri, tazyik su sıkarak yangını bitişikteki işyerlerine sıçramadan söndürdü. Sokakta oturan vatandaşlar da evlerinden çıkarak, itfaiye görevlilerinin çalışmasını izledi. Söndürme çalışmasının ardından incelemede bulunan itfaiye erleri, yangının fırın için kullanılan odunların alev alması sonucu çıktığını belirledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber | Fırında çıkan yangın, hasara neden oldu

Son dakika haber | Fırında çıkan yangın, hasara neden oldu

Son dakika haber | Fırında çıkan yangın, hasara neden oldu

Son dakika haber | Fırında çıkan yangın, hasara neden oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Gülbahçesi Mahallesi, İtfaiye, Seyhan, Yangın, Güncel, Haberler

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