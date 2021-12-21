Son dakika haberleri... FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı (2)

ŞÜPHELİLERDEN 17'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan eşzamanlı operasyonlarda şüphelilerden 17'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 9 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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