Son dakika haberleri... FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı (2)

Son dakika haberleri... FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞÜPHELİLERDEN 17'Sİ GÖZALTINA ALINDIAnkara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERDEN 17'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan eşzamanlı operasyonlarda şüphelilerden 17'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 9 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title