Son dakika haberleri | FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

İhlas Haber Ajansı / Taşkın Sarıca - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 14'ü aktif görevdeki asker 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

BALIKESİR - FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 14'ü aktif görevdeki asker 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 18 ilde Balıkesir merkezli operasyon başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında Balıkesir merkezli Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Gömeç ilçeleri ile Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Bingöl, Burdur, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Zonguldak'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin örgütle ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları 14'ünün aktif görevde olduğu, 9'unun ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.

Son dakika haberleri | FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon
Son dakika haberleri | FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon
Son dakika haberleri | FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon
Son dakika haberleri | FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Taşkın Sarıca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Elmas Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 10:36:36. #1.14#

title