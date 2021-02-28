Son dakika haberleri... Fethiye'de park halindeki kamyonlara çarpan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı
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Son dakika haberleri... Fethiye'de park halindeki kamyonlara çarpan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı

28.02.2021 08:41 | Son Güncelleme: 28.02.2021 08:44
Son dakika haberleri... Fethiye'de park halindeki kamyonlara çarpan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde ambulansın park halindeki kamyonlara çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ambulansın park halindeki kamyonlara çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Osman Aydemir'in kullandığı ilçedeki özel bir hastaneye ait 48 PP 948 plakalı ambulans, Fethiye-Antalya kara yolunun Karaçulha mevkisinde yol kenarında park halindeki kamyonlara çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ambulans şoförü ile sağlık çalışanı Büşra Karakaya ve Büşra Demirkundak yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Aydemir ve Büşra Demirkundak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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