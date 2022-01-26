Son dakika haberleri: Fethiye'de çatı yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberleri: Fethiye'de çatı yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri: Fethiye'de çatı yangını büyümeden söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından anında müdahale ederek, büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından anında müdahale ederek, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Patlangıç Mahallesi 340 Sokak No 12 Doğu Apartmanı'nın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 çağrı merkezinden yardım talebi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı. Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahalede bulunup, alevleri büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar ise sürüyor. - MUĞLA

Son dakika haberleri: Fethiye'de çatı yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri: Fethiye'de çatı yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri: Fethiye'de çatı yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fethiye, İtfaiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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