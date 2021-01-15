Son dakika haberleri! Fedakar baba, alevlerin sardığı eve girerek oğlunu yanmaktan kurtardı

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü Köyü'nde geçimini çobanlıkla sağlayan 6 çocuk sahibi Halit Acar, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında korkarak gizlenen 3 yaşındaki oğlu Ayaz'ı alev ve dumanların arasından kurtardı.

Yangın dün öğle saatlerinde Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü Köyü'nde yaşayan Halit Acar'ın evinde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Halit Acar'ın kaymakamlık tarafından yaptırılan 2 odalı evinde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede evi alevler arasında kalan Acar, eşi ve çocuklarını dışarı çıkardı. Yaşananlardan korkan Ayaz (3), koşarak yanan eve girdi. Baba Halit Acar, oğlunu kurtarmak için alev ve dumanlarla kaplı eve yeniden girdi. Dumanlar arasında oğlunu arayan baba onu sobanın arkasında gizlenmiş halde buldu. Acar, kucağına aldığı küçük oğlunu dışarı çıkarmayı başardı. Dumandan etkilenen çocuğa ayran içirilerek kendine gelmesi sağlandı. Ardı ardına panik ve korku yaşayan fedakar baba aile fertlerinin tamamını görünce rahat bir nefes aldı. Kısa sürede her tarafı alevlerle kaplanan evden sadece televizyonu kurtarabilen Acar ailesinin tüm eşyaları ve bir miktar para yanarak kül oldu.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Halit Acar, "Dün saat 14.00 sıralarında ben dışarıdaydım. Yangın haberi gelince koşarak eve geldim. Evin tavanında alevleri gördüm. O odanın kapısı kilitliydi hemen kapıyı kırdık. Biz komşularımla hortum bağlayıp su tutana kadar alevler evin tamamını sardı. O sırada 4 çocuğum oturma odasındaydı, apar topar onları çıkardık. O sırada 3 yaşındaki oğlum panikten ne yapacağını şaşırıp tekrar yavan eve doğru koştu ve içeri girdi. Onu da dumanın içinde bulup çıkardım. Anneleri dışarıda ağlayıp feryat edince çocuk da korkusundan ne yapağını bilmeden şuurunu kaybederek geri koşmuş. Ben hemen içeri girdim. Dumandan hiç bir şey görünmüyordu. O sırada ayağımı üzerine basmışım o da bağırınca baktım sobanın arkasına gizlenmiş. Hemen kucağıma alıp dışarı çıkardım. Ayran içirdik bir süre sonra kendisine geldi, sağlık durumu da iyi" diye konuştu.

KIZILAY AİLEYE YARDIM GÖTÜRDÜ

Türk Kızılay'ı Kars Şubesi Başkanı Sıddık Demir, başkan yardımcısı Suat Günerli ve ekibiyle birlikte yardım malzemelerini köye gönderdi. Gıda kolileri, giysi, bot, mutfak malzemesi, battaniye, ocak, hijyen malzemeleri ve çocuklara da çikolata, bisküvi ve keklerden oluşan malzemeler aileye teslim edildi.

KAYMAKAM AİLEYİ ZİYARET ETTİ

İlçe kaymakamı Mustafa Uğur Özerdem, aileyi ziyaret ederek yanan evde incelemelerde bulundu. Muhtar Doğan Yılmaz'dan ve evi yanan Halit Acar'dan bilgi alan Kaymakam Özerdem, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ilk fırsatta ev yapılması için çalışma başlatacaklarını belirterek, bu süre içinde de maddi ve iaşe yardımlarının aksatılmadan yapılacağını ifade etti. Aileye endişe etmemelerini, devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Kaymakam Özerdem, aileyi de teselli ederek "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

YANAN EVİ DE KAYMAKAMLIK YAPMIŞTI

Yaz aylarında çobanlık yaparak kış aylarında ise köylerinde birkaç kişinin ahırlarında hayvanlara bakarak geçimini sağlayan Halit Acar'a maddi imkansızlıkları nedeniyle Kaymakamlık tarafından iki odalı bir ev yapılmıştı. Birkaç yıl önce yapılan evin dün çıkan yangında kül olmasıyla aile evlerinin yakınındaki akrabasına ait bir odalı eve yerleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı