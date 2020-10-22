Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı
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Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı

22.10.2020 11:49 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:20
Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya sosyal medya hesabı Instagram'dan küfürlü mesaj atarak hakaret ettiği iddia edilen Serkan E. hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Serkan E'nin Buse Terim Bahçekapılı'nın Instagram hesabına 10 Haziran 2020'de küfürlü mesaj attığı belirtildi. Fatih Terim'i ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'yı hedef alan mesajlar üzerine avukatları Rezan Epözdemir aracılığıyla suç duyurusunda bulundukları belirtildi.

4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturma sonucunda yapılan araştırmada şüpheli Serkan E'nin Almanya'da yaşadığı tespit edildi. Savcılık Serkan E. hakkında "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan her iki müştekiye ayrı ayrı olmak üzere toplam 6 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Son dakika gündem: Fatih Terim ve kızı Buse Terim'e hakarete dava

KÜFÜRLÜ MESAJ ATMIŞTI

Serkan E. isimli sosyal medya kullanıcısı, 10 Haziran'da koronavirüse yakalanan babası Fatih Terim hakkında paylaşım yapan Buse Terim Bahçekapılı'ya "Lan o… geçen bela okuyup duruyordun. Ne oldu da birden sustun? Kim susturdu? Allah'ın sopası yoktur. Kul hakkı yiyenlerin bedelini öbür dünyada ödeyeceksiniz" diye mesaj atmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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