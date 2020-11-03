Fatih'te yol verme yüzünden çıkan kavga kamerada
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Fatih'te yol verme yüzünden çıkan kavga kamerada

03.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:49
Fatih'te yol verme yüzünden çıkan kavga kamerada

Fatih'te, yol verme yüzünden kavga çıktı.

Fatih'te, yol verme yüzünden kavga çıktı. Kavga anlarında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde yol verme yüzünden iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yerde hareketsiz yatan kişinin darp edilerek, kafasına tekme atıldığı görüldü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırılabildi. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde yatan kişinin saldırganlar tarafından defalarca yumruklandığı ve kafasına tekme atıldığı görüldü.


- İstanbul
Fatih'te yol verme yüzünden çıkan kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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