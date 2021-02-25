Fatih'te yabancı uyruklulara yönelik denetim: Bir kadın fenalaştı

FATİH'te polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu kişiler ve yabancı uyruklu kişilerin işlettiği iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde ikametgah belgesi olmayan bir kadın işlemleri yapıldığı sırada fenalaştı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde ilçede yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde çok sayıda polis ekibine, polis helikopteri ve polis dronesi havadan destek verdi. Parklarda ve sokaklarda gezen yabancı uyruklu kişiler tek tek kontrol edilerek, Genel Bilgi Toplama ( GBT) taraması yapıldı. Yanında pasaportu olmayan, İstanbul 'da yaşamak için ikametgah belgesi olmayan ve çeşitli suçlardan aranan kişiler gözaltına alındı. Polis ekipleri girdikleri bir iş yerinde masada yemek yiyen kişileri yakaladı. İş yeri sahibine işlem yapıldı. Girilen bir başka iş yerinde ise içerde kalabalık şekilde bekleyen yabancı uyruklu kişiler yakalandı. Kimlik ve adres bilgileri istenilen bir kadın bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşı ve polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın ile belgeleri eksik olan yabancı uyruklular polis merkezine götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR