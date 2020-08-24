Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada Fatih'te önünden geçtiği kafede oturan kişinin çantasını alarak hızla uzaklaşmak isteyen şüpheli, kısa sürede bölge esnafı tarafından yakalanarak tekme tokat dövüldü.

Fatih'te önünden geçtiği kafede oturan kişinin çantasını alarak hızla uzaklaşmak isteyen şüpheli, kısa sürede çevrediki esnaf tarafında yakalandı. Hırsızlık anları kameraya anbean yansıdı.

HIRSIZLIK GİRİŞİMİ KAMERAYA YANSIDI

Hırsızlık girişimi, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan ancak, yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir kişi, kafede oturan bir müşterinin çantasını alarak hızla uzaklaşmak istedi. Müşteri çantasının yerinde olmadığını görünce kaçmak isteyen şüphelinin peşine düşerken bağırdı.

BÖLGE ESNAFI YAKALADI

Çevredekiler tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin hırsızlık girişimi, işyerinin güvenlik kamerası ile de kaydedildi. Yakalanınca bölge esnafı tarafından dayak yiyen şüpheli, ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA