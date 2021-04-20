Son dakika haber... FATİH'TEKİ YANGINDA PATLAMA ANLARI DRONE KAMERASINA YANSIDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... FATİH'TEKİ YANGINDA PATLAMA ANLARI DRONE KAMERASINA YANSIDI

Son dakika haber... FATİH'TEKİ YANGINDA PATLAMA ANLARI DRONE KAMERASINA YANSIDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: FATİH Kumkapı'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde operasyonlarda ele geçirilen havai fişek, sahte alkol ve kimyasal maddelerin olduğu depoda yangın çıktı.

FATİH Kumkapı'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde operasyonlarda ele geçirilen havai fişek, sahte alkol ve kimyasal maddelerin olduğu depoda yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Alev alev yanan depodaki patlama anları drone kamerasına yansıdı.

Son dakika haber... FATİH'TEKİ YANGINDA PATLAMA ANLARI DRONE KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber... FATİH'TEKİ YANGINDA PATLAMA ANLARI DRONE KAMERASINA YANSIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Turgut Özal Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Burcu Biricik Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... FATİH'TEKİ YANGINDA PATLAMA ANLARI DRONE KAMERASINA YANSIDI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:44:13. #1.14#

title