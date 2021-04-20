Son dakika haber... FATİH'TEKİ YANGINDA PATLAMA ANLARI DRONE KAMERASINA YANSIDI

Son dakika haberler: FATİH Kumkapı'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde operasyonlarda ele geçirilen havai fişek, sahte alkol ve kimyasal maddelerin olduğu depoda yangın çıktı.

FATİH Kumkapı'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde operasyonlarda ele geçirilen havai fişek, sahte alkol ve kimyasal maddelerin olduğu depoda yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Alev alev yanan depodaki patlama anları drone kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı