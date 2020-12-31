Son dakika haberleri | FATİH'TE BIÇAKLI KAVGA KAMERADA: 2 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | FATİH'TE BIÇAKLI KAVGA KAMERADA: 2 YARALI

31.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:55
Son dakika haberleri | FATİH'TE BIÇAKLI KAVGA KAMERADA: 2 YARALI

Gelen son dakika haberine göre Fatih'te iki kişi arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Fatih'te iki kişi arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda birbirini bıçaklayan iki kişi ağır yaralandı. Bıçaklı kavga bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Fetva Yokuşu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman M. ile Atakan B. arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Atakan B. eline aldığı ekmek bıçağıyla Süleyman M.'ye saldırdı. Boğazına aldığı bıçak darbesiyle Süleyman M. kanlar içerisinde yere yığıldı. Yerde de devam eden kavga sonrası Süleyman M. yerdeki bıçağı alarak Atakan B.'yi karnından bıçakladı. Olayda birbirini bıçaklayan iki kişi ağır yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Süleyman M. ve Atakan B'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde yerde bir adet makas olduğu görüldü.

"BOĞAZINA BIÇAK SOKMUŞ"Görgü tanığı Bülent Köroğlu, "İçerdeydim. Sonra bağrışmalar oldu. Vatandaş küfür ediyordu. Dışarı çıkıp baktığımızda birbirlerine küfür ediyordu. Çocuk dayanamamış bıçakla peşinden koşmaya başladı. Yukarı doğru kovalamış sonra boğazına bıçak sokmuş. Sonra kaçan diğerinin elinden bıçağı almış, bu sefer o diğerini kovalamaya başlamış. Dükkanın önünde yakalamış. Neresine gelirse o da diğerini bıçaklamış" dedi.

BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

İki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavga bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişi sokak ortasında tartışmaya başlıyor. Daha sonra Atakan B. eline aldığı ekmek bıçağıyla Süleyman M.'ye saldırmaya başlıyor. Boğazından bıçaklanan Süleyman M. bir dükkan içerisine giriyor. Süleyman M. daha sonra Atakan M.'ye doğru yöneliyor. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ryan Babel Samet Aybaba Abdullah Avcı Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | FATİH'TE BIÇAKLI KAVGA KAMERADA: 2 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 19:59:27. #1.14#
title