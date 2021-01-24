Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı

24.01.2021 13:36 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:15

Son dakika haberine göre Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir metruk binada çıkan yangın mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı
İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir metruk binada çıkan yangın mahalleliyi ayağa kaldırdı. Binanın madde bağımlıları tarafından yakıldığını iddia eden mahalle sakinleri, "Akşamları onlar yüzünden sokağa çıkamıyoruz" dedi.

Yangın, Karadolap Mahallesi Gelincik Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı gençler mahallede bulunan metruk binaları bir süredir kendilerine mesken edindi. Gelincik Sokak'ta bulunan bir metruk binadan iki gencin çıkmasıyla birlikte binada yangın çıktı.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Binadan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangından dolayı can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ise yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.

"HER YERDE TİNERCİ VAR"

Madde bağımlıların mahalleye dadandığını söyleyen Enes Samet Şahin, "Tinerciler gelmiş. Ben evdeydim. İtfaiyeleri gördüm. Koşarak geldim. Burası cayır cayır yanıyordu. Mahalle komple yanıyor zannettik. Yan evlere sıçrama şansı vardı. Bizim mahallemizde bir değil, iki değil. Her zaman oluyor. Bıktık artık. Bir önlem alınmasını istiyoruz. Buraya ve aşağı dadananlar var. Her yerde tinerciler var" dedi.

"HEP YAŞANIYOR BUNLAR"

Yanan binanın uzun süredir boş olduğunu ifade eden mahalle sakini Pelin Yıldız, "Kentsel dönüşüm dolayısıyla boşaltıldı. Sahipleri gelip gitmiyor. Sürekli uyuşturucu kullananlar, tiner çekenler geliyor. Sürekli böyle olaylar oluyor. Akşamları onlar yüzünden sokağa çıkamıyoruz. En sonunda böyle oldu. Böyle olacağı belliydi. Biz ilk çıktığımızda iki tane genç çocuk vardı. Oradan çıktılar. Onlar videoya çektiler. Doğal gaz patladı diyerek koşarak gittiler" diye konuştu.
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt İbo Show
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da yangın çıkaran madde bağımlıları mahalleliyi ayağa kaldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 14:15:23. #1.15#
title