Evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmek isteyen adam hayatını kaybetti. Aile büyüğü olan adamın yangın başladığında ailesini dışarı çıkararak kurtardığı öğrenildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki Mustafa Gündoğan yaşamını yitirdi.

Yangın Kocabey Mahallesi'nde gece saatlerinde çıktı. 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken ev sahibi olduğu öğrenilen Mustafa Gündoğan (75), ailesini dışarı çıkardı. Alevler her yeri sarmadan ailesini kurtarmayı başaran adam daha sonra şiddetlenen yangına müdahale etmek istedi. Bu esnada adam, alevlerin kurbanı oldu.

Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri Mustafa Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangında evi kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın