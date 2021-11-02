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Evde ölü bulunan Özlem, kalp krizi geçirmiş

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Evde ölü bulunan Özlem, kalp krizi geçirmiş

Muğla'da evinde yakınları tarafından ölü bulunan evli ve 1 çocuk annesi Özlem Fidan, gözyaşları arasında toprağa verildi. Vücudunda darp ya da yaraya rastlanmayan Fidan'ın Muğla Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön raporunda, kalp krizinden öldüğü belirtildi.

MUĞLA (DHA) - Menteşe'nin kırsal Algı Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Fidan, dün öğle saatlerinde eşi Özlem Fidan'ı telefonla aradı. Eşi telefonu açmayınca Süleyman Fidan, kontrol etmesi için yakınlarını eve gönderdi.

Yakınları, Özlem Fidan'ı salonda hareketsiz buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Özlem Fidan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Fidan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Evde ölü bulunan Özlem, kalp krizi geçirmiş

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Fidan'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Algı Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Burada düzenlenen törene, Fidan'ın eşi Süleyman Fidan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Algı Mahalle Muhtarı Abdülkadir Bulut ve yakınları katıldı. Öğlen kılınan namazın ardından Özlem Fidan'ın cenazesi toprağa verildi.

Evde ölü bulunan Özlem, kalp krizi geçirmiş

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Fidan'ın Muğla Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön raporunda, herhangi bir darp izi bulunmadığı, ölüm nedeninin kalp krizi olarak kayda geçtiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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