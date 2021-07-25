Son dakika haberleri: Evciler'de polis eroin ele geçirdi
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Son dakika haberleri: Evciler'de polis eroin ele geçirdi

Son dakika haberleri: Evciler'de polis eroin ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde polis tarafından durdurulan iki şahsın yapılan üst aramasında 12.20 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde polis tarafından durdurulan iki şahsın yapılan üst aramasında 12.20 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Evciler İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Evciler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada 12.20 gram eroin ele geçirilirken olayın ardından 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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