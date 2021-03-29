Son dakika haber | ESKİŞEHİR'DE 90 KİŞİNİN PCR TESTİNİN KARIŞTIĞI HASTANEDEN AÇIKLAMA SİSTEM HATASI -ARŞİV
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Son dakika haber | ESKİŞEHİR'DE 90 KİŞİNİN PCR TESTİNİN KARIŞTIĞI HASTANEDEN AÇIKLAMA SİSTEM HATASI -ARŞİV

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de 90 kişinin PCR testleri karıştı iddiası (2)Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimi, PCR test sonuçlarının karıştırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını ve karışıklığın sistem hatası olduğunu açıkladı.

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Eskişehir'de 90 kişinin PCR testleri karıştı iddiası (2)

Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimi, PCR test sonuçlarının karıştırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını ve karışıklığın sistem hatası olduğunu açıkladı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, 'Bazı basın yayın organlarında yer alan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan PCR testlerinin sonuçlarının sisteme yanlış girildiğine ilişkin haberler üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür. Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda 26 Mart 2021 tarihinde çalışılan ve 94 hastayı içeren Covid-19 test işlemi neticesinde, 94 hastanın 7 tanesi pozitif olarak saptanmıştır. Sonuçların onayı işlemi sırasında yaşanan bir sistem hatası sonucu, 94 hastanın sonucunun sisteme pozitif olarak geçtiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine hatalı onaylanan tüm hastaların sonuçları sistem üzerinden 2 saat içerisinde düzeltilmiştir. Ayrıca ivedilikle tüm hastalarımıza telefon ile ulaşılmış, konu ile ilgili bilgilendirme tarafımızca yapılmıştır. Herhangi bir hasta mağduriyeti yaşanmamıştır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.

Son dakika haber | ESKİŞEHİR'DE 90 KİŞİNİN PCR TESTİNİN KARIŞTIĞI HASTANEDEN AÇIKLAMA SİSTEM HATASI -ARŞİV
Son dakika haber | ESKİŞEHİR'DE 90 KİŞİNİN PCR TESTİNİN KARIŞTIĞI HASTANEDEN AÇIKLAMA SİSTEM HATASI -ARŞİV
Son dakika haber | ESKİŞEHİR'DE 90 KİŞİNİN PCR TESTİNİN KARIŞTIĞI HASTANEDEN AÇIKLAMA SİSTEM HATASI -ARŞİV
Son dakika haber | ESKİŞEHİR'DE 90 KİŞİNİN PCR TESTİNİN KARIŞTIĞI HASTANEDEN AÇIKLAMA SİSTEM HATASI -ARŞİV

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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