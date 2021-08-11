Son dakika haberleri... Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
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Son dakika haberleri... Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haberleri... Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Vefat eden eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz için Meclis'te tören düzenlendi.

Vefat eden eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz için Meclis'te tören düzenlendi.

Törene, Eryılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanları Köksal Toptan ve Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bazı milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

Eryılmaz'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı İlçe Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Doğubayazıt'ta 1944 yılında dünyaya gelen Yaşar Eryılmaz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, 1972'de üroloji dalında uzmanlığını tamamladı.

Elazığ ve Erzurum SSK hastanelerinde uzman hekim olarak çalışan Eryılmaz, 1980'de ABD'deki Montefiore Hastanesi'nde bilimsel araştırmalar yaptı. 1983'te üroloji doçenti olan Eryılmaz, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevlerinde de bulunan Eryılmaz, 1987'de dönemin başbakanı Turgut Özal'ın isteğiyle Ağrı'dan milletvekili adayı oldu ve seçildi.

Eryılmaz, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Anavatan Partisinden Ağrı milletvekili olarak Meclise girdi. 2007'de 23. dönem seçimlerinde AK Parti'den Ağrı milletvekili seçilen Eryılmaz, 48. hükümette Sağlık Bakanlığı yaptı.

Eryılmaz, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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