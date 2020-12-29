Son dakika haberleri... Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberleri... Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandı

29.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:27
Son dakika haberleri... Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandıAcar için, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandı

Acar için, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Acar, kılınan cenaze namazının Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acar'ın cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra sevenleri de katıldı. - ANKARA

Son dakika haberleri... Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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