Son dakika haberleri | Eski Afrika Devlet Başkanı Zuma'nın yolsuzluk davası ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Eski Afrika Devlet Başkanı Zuma'nın yolsuzluk davası ertelendi

Son dakika haberleri | Eski Afrika Devlet Başkanı Zuma'nın yolsuzluk davası ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Güney Afrika'nın hapisteki eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın görevde olduğu 2009-2018 dönemindeki yolsuzluklarla ilgili görülecek duruşma 9 Eylül'e ertelendi.

Güney Afrika'nın hapisteki eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın görevde olduğu 2009-2018 dönemindeki yolsuzluklarla ilgili görülecek duruşma 9 Eylül'e ertelendi.

Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Jacob Zuma'nın, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili duruşmasının bugün görülmesi bekleniyordu. Yüksek Mahkeme, Pietermaritzburg Yüksek Mahkemesi'nde yolsuzluk davasıyla ilgili görülecek duruşmanın Zuma'nın hastanede olması nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Yüksek Mahkeme Yargıcı Piet Koen, Zuma'nın avukatlarından 20 Ağustos'a kadar eski Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuna ilişkin rapor hazırlamasına ve Zuma'nın yargılanmaya uygun olup olmadığını değerlendirmek için bir doktor görevlendirilmesine hükmetti.

KwaZulu-Natal eyaletindeki Estcourt hapishanesinde tutukluluğu devam eden 79 yaşındaki Zuma, geçtiğimiz cuma günü tıbbi gözlem için hastaneye kaldırılmıştı.

Öte yandan, Zuma, 1990'larda Fransız silah firması Thales ile bağlantılı bir silah anlaşmasıyla ilgili yolsuzluk, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Zuma ve Thales, Mayıs ayında söz konusu suçlamaları reddetmişti.

Zuma'nın hapse girmesi halkı sokağa dökmüştü

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili devam eden soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zuma'nın polise teslim olarak hapse girmesinin ardından ülkenin büyük kentlerinde şiddetli protestolar patlak vermiş, yağmaların önüne geçebilmek için ordu sokağa inmişti. Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren yağma ve şiddet olaylarında 330'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. - CAPE TOWN

Son dakika haberleri | Eski Afrika Devlet Başkanı Zuma'nın yolsuzluk davası ertelendi
Son dakika haberleri | Eski Afrika Devlet Başkanı Zuma'nın yolsuzluk davası ertelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trafik kazalarıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakından takipçisi olmaya devam edeceğim
Trafik kazalarıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakından takipçisi olmaya devam edeceğim

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Eski Afrika Devlet Başkanı Zuma'nın yolsuzluk davası ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:25:09. #1.16#

title